Ancora una volta, Jannik Sinner è finito al centro dell’attenzione: il motivo principale, è legato a un’ultim’ora assai rilevante. Jannik Sinner è sicuramente il tennista di cui si parla di più in Italia nelle ultime ore. In particolar modo, facendo riferimento alla Coppa Davis. Il giocatore italiano, infatti, si è rifiutato di giocare la Coppa Davis nel 2025. Una decisione che appare ormai come definitiva, tant’è vero che la stessa Nazionale italiana non crede affatto che ci sarà un dietrofront in questo senso. Questo ha scatenato una polemica davvero gigantesca e sostanzialmente senza fine. Sia molti tifosi che addetti ai lavori hanno criticato anche con toni aspri la scelta dell’altoatesino, che comunque ha sicuramente fatto parlare di sé per la decisione presa a riguardo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Terremoto Sinner, rapporto ai minimi termini: mazzata senza precedenti