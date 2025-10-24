Terremoto scossa in Irpinia di md 3.6 avvertita anche a Napoli
Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita oggi in Irpinia e in diverse zone della Campania, compreso il capoluogo Napoli. Secondo le prime stime provvisorie dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la magnitudo è di md 3.6, con epicentro localizzato in Grottolella provincia di Avellino. Il sisma è stato avvertito poco dopo le 14:40.
Forte scossa di terremoto in Sicilia di magnitudo 3.3 con epicentro a Bronte: ecco cos'è successo -> https://tinyurl.com/mr3rtyxf - facebook.com Vai su Facebook
Forte terremoto in Indonesia Una scossa di magnitudo 6.5 è stata registrata nella Regione di Papua, a circa 200 km da Jayapura Leggi l’articolo completo: https://eurocomunicazione.eu/2025/10/16/terremoto-6-5-colpisce-papua-indonesia-nessuna-allerta - X Vai su X
