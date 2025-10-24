Terremoto scossa in Irpinia di md 3.6 avvertita anche a Napoli

Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita oggi in Irpinia e in diverse zone della Campania, compreso il capoluogo Napoli. Secondo le prime stime provvisorie dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la magnitudo è di md 3.6, con epicentro localizzato in Grottolella provincia di Avellino. Il sisma è stato avvertito poco dopo le 14:40, . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Terremoto, scossa in Irpinia di md 3.6 avvertita anche a Napoli

