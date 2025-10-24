Terremoto oggi Avellino scossa magnitudo 3.6 a Grottolella
(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 3.6 è avvenuto nella zona di Grottolella, in provincia di Avellino, alle 14:40 di oggi. Lo comunica è il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La profondità del sisma è di 16 km. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
