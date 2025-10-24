Terremoto oggi ad Avellino forte scossa avvertita a Napoli Salerno e Benevento | epicentro Grottolella
Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento, Napoli e Salerno. Una scossa di terremoto è stata registrata attorno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Approfondisci con queste news
#Cronaca Campi Flegrei-oggi terremoto a Napoli, la scossa di magnitudo 2.5 - facebook.com Vai su Facebook
ACCADDE OGGI, Martedì 17 Ottobre 1989 Il terremoto di Loma Prieta colpisce la baia di San Francisco causando 63 morti Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+17+ottobre&fyi=2&utm_source=twitter - X Vai su X
Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita dalla popolazione - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento. Scrive ilmattino.it
Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita a Napoli, Salerno e Benevento - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento. Come scrive ilmattino.it
Terremoto ad Avellino, scossa tra 3.4 e 3.9. «Sentito fortissimo, anche a Benevento e Napoli» - Terremoto ad Avellino con magnitudo provvisoria tra 3. ilmessaggero.it scrive