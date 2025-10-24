Terremoto oggi ad Avellino forte scossa avvertita a Napoli Salerno e Benevento | epicentro Grottolella

24 ott 2025

Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento, Napoli e Salerno. Una scossa di terremoto è stata registrata attorno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

terremoto oggi ad avellino forte scossa avvertita a napoli salerno e benevento epicentro grottolella

© Ilmattino.it - Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita a Napoli, Salerno e Benevento: epicentro Grottolella

