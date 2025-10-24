Terremoto in provincia di Avellino | scossa di magnitudo 3.6 avvertita a Grottolella paura ad Avellino città

Un terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito oggi la provincia di Avellino, con epicentro localizzato a un chilometro a est del comune di Grottolella. La scossa si è verificata alle 12:40 UTC (14:40 ora italiana) del 24 ottobre 2025, con coordinate geografiche 40.9692 di latitudine e 14.7993 di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it