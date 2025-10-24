Terremoto in provincia di Avellino | scossa di magnitudo 3.6 avvertita a Grottolella paura ad Avellino città
Un terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito oggi la provincia di Avellino, con epicentro localizzato a un chilometro a est del comune di Grottolella. La scossa si è verificata alle 12:40 UTC (14:40 ora italiana) del 24 ottobre 2025, con coordinate geografiche 40.9692 di latitudine e 14.7993 di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Terremoto in provincia di Enna, in Sicilia, a Carcari. Magnitudo 3.3. Ecco qui i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, terremoto nel M5S: Appendino lascia vicepresidenza, in Campania esplode caso Cannavacciuolo https://laprovinciaonline.info/regionali-terremoto-nel-m5s-appendino-lascia-vicepresidenza-in-campania-esplode-caso-cannavacciuolo/… - X Vai su X
Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita dalla popolazione - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento. Lo riporta ilmattino.it
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6. «Sentito anche a Benevento e Napoli» - Una forte scossa ha spaventato i residenti del capoluogo campano ma anche di tutto il resto della regione. ilmessaggero.it scrive
Terremoto in provincia di Avellino, magnitudo 3.6. Gente in strada - L'epicentro a Grottolella, comune della provincia irpina. Si legge su rainews.it