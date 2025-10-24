Terremoto in provincia di Avellino magnitudo 3.6 | percepito anche a Napoli

Una forte scossa di terremoto si è verificata intorno alle 14.40, con epicentro localizzato in provincia di Avellino. Definita anche la magnitudo, 3.6. La scossa è stata avvertita non solo in provincia di Avellino ma anche in provincia di Napoli e in alcune zone del capoluogo partenopeo. Il sisma è stato localizzato nel comune di Grottolella in provincia di Avellino. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Ingv. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto in provincia di Avellino, magnitudo 3.6: percepito anche a Napoli

Argomenti simili trattati di recente

Terremoto in provincia di Enna, in Sicilia, a Carcari. Magnitudo 3.3. Ecco qui i dettagli - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, terremoto nel M5S: Appendino lascia vicepresidenza, in Campania esplode caso Cannavacciuolo https://laprovinciaonline.info/regionali-terremoto-nel-m5s-appendino-lascia-vicepresidenza-in-campania-esplode-caso-cannavacciuolo/… - X Vai su X

Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6. «Sentito anche a Benevento e Napoli» - Una forte scossa ha spaventato i residenti del capoluogo campano ma anche di tutto il resto della regione. Come scrive ilmessaggero.it

Terremoto in provincia di Avellino, magnitudo 3.6. Gente in strada - L'epicentro a Grottolella, comune della provincia irpina. rainews.it scrive

Terremoto oggi in Irpinia, scossa di magnitudo 3.6 alle 14.40 sentita anche in provincia di Napoli, Salerno e Caserta - Una scossa di terremoto intensa ha fatto tremare la terra in Irpinia: l'epicentro dell'evento sismico è stato localizzato a Grottolella ... Scrive fanpage.it