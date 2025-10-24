Terremoto in politica la figlia vip arriva dopo le clamorose dimissioni
Il cambio ai vertici dell’assessorato lombardo al Turismo era nell’aria da giorni, e ora è ufficiale. Dopo settimane di indiscrezioni e di voci di corridoio, il governatore Attilio Fontana ha firmato il decreto che sancisce la nuova nomina. La decisione arriva a poche ore dalle dimissioni immediate e irrevocabili di Barbara Mazzali, che lascia l’incarico dopo oltre due anni e mezzo di lavoro. Un addio annunciato, spiegato dalla stessa ex assessora con la volontà di tornare a dedicarsi pienamente al mondo venatorio, da sempre la sua grande passione. Nella nota con cui aveva comunicato la propria scelta, Mazzali aveva ringraziato il presidente della Regione per “la fiducia e la libertà accordate”, sottolineando di aver vissuto un’esperienza intensa e ricca di risultati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Molla Schlein e Conte e se ne va con Meloni”. Terremoto in politica a un mese dal voto, ribaltone in piena regola: è lui - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, terremoto politico: Zaia attacca, Schifani tace. La Lega: “Il tema è reale” https://palermo.repubblica.it/politica/2025/10/21/news/sanita_terremoto_politico_zaia_attacca_schifani_tace_la_lega_il_tema_e_reale-424926711/?ref=twhl… - X Vai su X
Afghanistan, terremoto: “La perdita dei nostri figli è stato il dolore più straziante” - ROMA – Il terremoto violentissimo che ha colpito l’Afghanistan il 31 agosto scorso ha devastato le province di Kunar, Nangarhar e Laghman, alcune delle aree più povere e isolate del Paese. Scrive repubblica.it