Terremoto in politica la figlia vip arriva dopo le clamorose dimissioni

Il cambio ai vertici dell’assessorato lombardo al Turismo era nell’aria da giorni, e ora è ufficiale. Dopo settimane di indiscrezioni e di voci di corridoio, il governatore Attilio Fontana ha firmato il decreto che sancisce la nuova nomina. La decisione arriva a poche ore dalle dimissioni immediate e irrevocabili di Barbara Mazzali, che lascia l’incarico dopo oltre due anni e mezzo di lavoro. Un addio annunciato, spiegato dalla stessa ex assessora con la volontà di tornare a dedicarsi pienamente al mondo venatorio, da sempre la sua grande passione. Nella nota con cui aveva comunicato la propria scelta, Mazzali aveva ringraziato il presidente della Regione per “la fiducia e la libertà accordate”, sottolineando di aver vissuto un’esperienza intensa e ricca di risultati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it