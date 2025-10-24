Terremoto in politica! Dimissioni shock e scende in campo la figlia vip | il papà è famosissimo
Un nuovo volto, noto e amatissimo, entra nella scena politica lombarda. Dopo giorni di rumors e conferme a mezza voce, è arrivata l’ufficialità: Debora Massari è la nuova assessora al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia. La decisione del governatore Attilio Fontana giunge a poche ore dalle dimissioni irrevocabili di Barbara Mazzali, che lascia l’incarico dopo oltre due anni e mezzo per tornare alla sua grande passione, il mondo venatorio. Un cambio ai vertici che segna una svolta di stile e strategia per la Regione, pronta a puntare su una figura capace di unire immagine, comunicazione e concretezza imprenditoriale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
