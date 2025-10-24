terremoto in nba scommesse e mafia maxi retata negli usa

Terremoto in Nba: Terry Rozier, giocatore dei Miami Heat, e Chauncey Billups, coach dei Portland Trail Blazers, sono tra gli oltre trenta arrestati in un’inchiesta dell’Fbi che scoperchia un presunto giro di scommesse illegali nel basket americano gestito da membri della mafia italiana di New York. Rozier, compagno di squadra di Simone Fontecchio, sarebbe stato fermato ieri in un hotel di Orlando, in Florida, dove gli Heat erano impegnati per la prima gara stagionale: non era stato impiegato per scelta tecnica. Lui e altri sei indagati sarebbero coinvolti nella scommessopoli. L’arresto di Billups, avvenuto in Oregon, è legato invece a un circuito di partite di poker truccate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

