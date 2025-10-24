Terremoto in Italia la scossa sentita in diverse città
Una scossa di terremoto ha fatto tremare il cuore della Campania nel primo pomeriggio di oggi, gettando nel panico centinaia di persone. L’epicentro è stato localizzato a Grottolella, un piccolo comune in provincia di Avellino, dove l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato un sisma di magnitudo 3.6. La profondità dell’evento sismico è stata tale da renderlo chiaramente percepibile in buona parte del territorio regionale, compresi i centri più popolosi. La scossa, durata pochi secondi ma molto intensa, è stata avvertita nitidamente anche nelle province di Salerno, Benevento e Napoli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
A nove anni dal terremoto, riapre il Museo Diocesano di Camerino. #Camerino #Marche #Italia #MuseoDiocesano #sisma #terremoto #restauro #conservazione #arte #cultura #beniculturali #museo #eventi #news - facebook.com Vai su Facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 2.8 ore 06:59 IT del 22-10-2025 a Campi Flegrei Prof= 4 Km #INGV_44478542 - X Vai su X
Terremoto oggi in Irpinia, scossa di magnitudo 3.6 alle 14.40 sentita anche in provincia di Napoli, Salerno e Caserta - Una scossa di terremoto intensa ha fatto tremare la terra in Irpinia: l'epicentro dell'evento sismico è stato localizzato a Grottolella ... Da fanpage.it
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6. «Sentito anche a Benevento e Napoli» - Una forte scossa ha spaventato i residenti del capoluogo campano ma anche di tutto il resto della regione. Lo riporta leggo.it
Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita a Napoli, Salerno e Benevento - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento. Come scrive ilmattino.it