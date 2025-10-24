Terremoto in Italia la scossa sentita in diverse città

Una scossa di terremoto ha fatto tremare il cuore della Campania nel primo pomeriggio di oggi, gettando nel panico centinaia di persone. L’epicentro è stato localizzato a Grottolella, un piccolo comune in provincia di Avellino, dove l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato un sisma di magnitudo 3.6. La profondità dell’evento sismico è stata tale da renderlo chiaramente percepibile in buona parte del territorio regionale, compresi i centri più popolosi. La scossa, durata pochi secondi ma molto intensa, è stata avvertita nitidamente anche nelle province di Salerno, Benevento e Napoli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it