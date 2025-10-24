Terremoto in Irpinia | scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche nel Sannio

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle ore 14:40, con epicentro a Grottolella, in provincia di Avellino. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una profondità di 16 km.

