Terremoto in Irpinia | scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche nel Sannio

Fremondoweb.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle ore 14:40, con epicentro a Grottolella, in provincia di Avellino. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una profondità di 16 km.

