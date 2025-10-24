Terremoto in Irpinia | scossa avvertita ad Avellino e provincia

Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: 1 km E Grottolella (AV), il24-10-2025 12:40:58 (UTC) 18 minuti, 10 secondi fa24-10-2025 14:40:58 (UTC +02:00) ora italianacon coordinate geografiche (lat, lon) 40.9692, 14.7993 ad una profondità di 16 km.Il terremoto è stato localizzato da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Terremoto oggi in Irpinia, scossa di magnitudo 3.6 alle 14.40 sentita anche in provincia di Napoli, Salerno e Caserta - Una scossa di terremoto intensa ha fatto tremare la terra in Irpinia: l'epicentro dell'evento sismico è stato localizzato a Grottolella ...

Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita a Napoli, Salerno e Benevento - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento.

Forte scossa di terremoto in Irpinia: gente in strada, scuola evacuate - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento.