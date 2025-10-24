Terremoto in Irpinia | la scossa di Magnitudo 3.6 alle ore 14 | 40

Oggi (24102025), alle ore 14:40, un terremoto di moderata intensità è stato registrato in Irpinia, con una magnitudo di 3.6. L'epicentro del sisma, secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Terremoto in Irpinia: la scossa di Magnitudo 3.6 alle ore 14:40

