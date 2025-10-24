Terremoto in Irpinia la conferma della Prefettura | nessun danno a persone o cose
Alle ore 14:40 di oggi è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6, con epicentro nel territorio del Comune di Grottolella (AV), a circa 16 chilometri di profondità.Effetti sugli abitanti e assenza di danniIl sisma è stato avvertito in diversi comuni della provincia, compreso il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Forte scossa di terremoto in Irpinia, il sisma avvertito anche a Napoli https://nap.li/iky4 - facebook.com Vai su Facebook
Scossa di terremoto con epicentro a Grottolella : nessun danno registrato - Nessun danno in Irpinia per la scossa di terremoto registrata nel primo pomeriggio. Scrive irpinianews.it
Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche nel Sannio - 6 è stata registrata questo pomeriggio alle 14:41 con epicentro a Grottolella, in provincia di Avellino, e ad una profondità di 16 km. Lo riporta ntr24.tv
Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 3.6 avvertita in tutta la provincia di Avellino - 6 avvertita in tutta la provincia di Avellino AVELLINO – 24 ottobre 2025, ore 15:53. Si legge su statoquotidiano.it