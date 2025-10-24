Terremoto in Campania | sisma di magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella

Forte scossa di terremoto oggi, venerdì 24 ottobre, in provincia di Avellino. Un sisma di magnitudo 3.6, con epicentro a Grottolella, è stata registrato alle 14 e 40 dai sismografi. L’evento è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. Segnalazioni sono giunte anche nelle province . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

