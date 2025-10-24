Terremoto in Campania | sisma di magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella

Teleclubitalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forte scossa di terremoto oggi, venerdì 24 ottobre, in provincia di Avellino. Un sisma di magnitudo 3.6, con epicentro a Grottolella, è stata registrato alle 14 e 40 dai sismografi. L’evento è stato chiaramente avvertito dalla popolazione.   Segnalazioni sono giunte anche nelle province . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

terremoto in campania sisma di magnitudo 36 con epicentro a grottolella

© Teleclubitalia.it - Terremoto in Campania: sisma di magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella

Approfondisci con queste news

terremoto campania sisma magnitudoScossa di TERREMOTO Magnitudo 3.6 in Campania: epicentro vicino Avellino, avvertito anche a Napoli - 6 si è verificata alle ore 14:40:58 del 24 ottobre 2025 in Campania, con epicentro localizzato nei pressi di Grottolella (AV), a soli 6 km da Avellino. Scrive inmeteo.net

terremoto campania sisma magnitudoTerremoto di magnitudo 3.9 ad Avellino: la terra trema anche in tutta la provincia di Napoli - Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in diverse zone della Campania. Riporta erreemmenews.it

terremoto campania sisma magnitudoTerremoto in Campania avvertito anche nel Nolano e nei Paesi Vesuviani - Pochi minuti fa la provincia di Avellino è stata interessata da una scossa di terremoto con magnitudo stimata tra 3. Da ilfattovesuviano.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Campania Sisma Magnitudo