Terremoto in Campania epicentro Avellino | magnitudo tra 3.4 e 3.9
La breve scossa avvertita in tutta la regione L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.8 nel golfo di Pozzuoli. L'epicentro di fronte al parco sommerso di Baia. Il terremoto avvertito nitidamente a Bacoli, Quarto e nella città puteolana @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/10/campi-flegrei-scoss - X Vai su X
#Salerno scende in campo per la sicurezza: simulato un terremoto in città Il Comune di Salerno, insieme a Prefettura, Protezione Civile Regione Campania, Questura, Vigili del Fuoco, S.U.E.M. 118 e Associazioni di Volontariato, ha organizzato “Exe – Salerno - facebook.com Vai su Facebook
Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.6 in Campania: epicentro vicino Avellino, avvertito anche a Napoli - 6 si è verificata alle ore 14:40:58 del 24 ottobre 2025 in Campania, con epicentro localizzato nei pressi di Grottolella (AV), a soli 6 km da Avellino. Secondo inmeteo.net
Terremoto ad Avellino oggi, evacuate le scuole elementari che fanno tempo pieno - 6 con epicentro Grottolella avvertita oggi un po' in tutta la Campania, nella zona centrale di Avellino sono state evacuate le ... Da ilmattino.it
Terremoto di magnitudo 3.9 ad Avellino: la terra trema anche in tutta la provincia di Napoli - Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in diverse zone della Campania. Riporta erreemmenews.it