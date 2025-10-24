Terremoto in Campania epicentro Avellino | magnitudo tra 3.4 e 3.9

terremoto in campania epicentro avellino magnitudo tra 34 e 39

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.6 in Campania: epicentro vicino Avellino, avvertito anche a Napoli - si è verificata alle ore 14:40:58 del 24 ottobre 2025 in Campania, con epicentro localizzato nei pressi di Grottolella (AV), a soli 6 km da Avellino.

Terremoto ad Avellino oggi, evacuate le scuole elementari che fanno tempo pieno - con epicentro Grottolella avvertita oggi un po' in tutta la Campania, nella zona centrale di Avellino sono state evacuate le scuole elementari.

Terremoto di magnitudo 3.9 ad Avellino: la terra trema anche in tutta la provincia di Napoli - Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in diverse zone della Campania.

