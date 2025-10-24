Terremoto forte scossa di magnitudo 3.6 in Italia | Sentito ovunque

Una scossa ha interrotto la routine del pomeriggio nella regione italiana: molti hanno testimoniato la sensazione di un “colpo” netto, una vibrazione improvvisa, seguita da alcuni secondi di incertezza. Poi la condivisione sui social, le domande, l’occhio al telefono per capire cosa fosse successo. È accaduto oggi, venerdì 24 ottobre 2025, quando il suolo ha tremato più forte del solito. La situazione. La magnitudo e l’impatto della scossa di terremoto. La misura dello scuotimento, registrata attorno alle 14:40, parla di magnitudo 3.6. Sebbene non si tratti di un evento paragonabile ai grandi terremoti, la scossa è stata percepita nettamente da molte persone: «Ha ballato tutto, anche 4-5 secondi», scrive un utente su X (ex Twitter). 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terremoto, forte scossa di magnitudo 3.6 in Italia: “Sentito ovunque”

