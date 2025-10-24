Terremoto di magnitudo 3,6 scuote Avellino | scuole chiuse in diversi comuni
Oggi, nel pomeriggio, una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 ha interessato la provincia di Avellino, con epicentro nel comune di Grottolella (AV). L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 16 chilometri. Il sisma è stato avvertito in modo netto in diverse località della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
#Avellino - Terremoto oggi, forte scossa avvertita anche a #Napoli, #Salerno e #Benevento: magnitudo 3.6 con epicentro a #Grottolella #Cronaca #Terremoto #Sisma #INGV #ProtezioneCivile #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Forte terremoto in Indonesia Una scossa di magnitudo 6.5 è stata registrata nella Regione di Papua, a circa 200 km da Jayapura Leggi l’articolo completo: https://eurocomunicazione.eu/2025/10/16/terremoto-6-5-colpisce-papua-indonesia-nessuna-allerta Vai su X
Terremoto in provincia di Avellino, magnitudo 3.6. Gente in strada - L'epicentro a Grottolella, comune della provincia irpina. Riporta rainews.it
Scossa di magnitudo 6.2 scuote il nord-ovest del Venezuela - Il sisma ha l'epicentro nella comunità di Mene Grande. Si legge su rainews.it
Terremoto in Umbria: scossa di magnitudo 3.8 a Massa Martana. Molte persone in strada - 8 ha scosso l’Umbria, con epicentro a circa un chilometro a nord- Da greenme.it