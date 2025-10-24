Terremoto di magnitudo 3,6 scuote Avellino | scuole chiuse in diversi comuni

Avellinotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, nel pomeriggio, una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 ha interessato la provincia di Avellino, con epicentro nel comune di Grottolella (AV). L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 16 chilometri. Il sisma è stato avvertito in modo netto in diverse località della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

