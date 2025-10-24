Terremoto di magnitudo 3,6 avvertito in tutta la Campania l' epicentro nell' avellinese

La scossa è stata avvertita in tutte le province campane, capoluogo compreso; l'epicentro tra Grottolella e Montefredane, nell'avellinese Forte scossa di terremoto con epicentro tra Grottolella e Montefredane, nell'avellinese. Il terremoto è stato registrato dall'Ingv, Istituto nazionale di g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Terremoto di magnitudo 3,6 avvertito in tutta la Campania, l'epicentro nell'avellinese

