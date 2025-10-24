Terremoto Avellino scossa magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella | paura in Campania
Terremoto oggi in Campania: cosa è successo alle 14:40. Un terremoto di magnitudo 3.6 sulla scala Richter è stato registrato alle 14:40 di oggi, venerdì 24 ottobre, nel territorio di Grottolella, piccolo comune dell’Irpinia in provincia di Avellino. La scossa è stata rilevata dalla Sala Sismica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 1 chilometro dal centro abitato, a una profondità di 16 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente in gran parte della Campania interna: Irpinia, Beneventano e zone collinari del Salernitano. Tanti cittadini hanno scritto sui social raccontando i momenti di paura: «La scossa mi ha fatto catapultare fuori casa con il mio cane», scrive un residente di Grottolella. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
