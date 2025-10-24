Terremoto Avellino Piantedosi in costante contatto con il Prefetto
Venti secondi che sono sembrati un’eternità, quelli della scossa di terremoto che, alle 14.40 di oggi, ha fatto tremare l’Irpinia e diverse zone della Campania, dal Sannio al Salernitano fino alla provincia di Napoli. Tanta la paura ma fortunatamente non sono pervenute alla sala operativa dei vigili del fuoco richieste di soccorso o segnalazioni di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
#Avellino - Terremoto oggi, forte scossa avvertita anche a #Napoli, #Salerno e #Benevento: magnitudo 3.6 con epicentro a #Grottolella #Cronaca #Terremoto #Sisma #INGV #ProtezioneCivile #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto in provincia di Avellino, Piantedosi: "Siamo in costante contatto con il prefetto" - Tantissime le telefonate arrivate alla centrale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Si legge su rtl.it
Forte scossa di terremoto ad Avellino, la Prefettura: nessun danno registrato. Il comandante dei vigili del fuoco: situazione sotto controllo - L’epicentro, secondo quanto segnalato dall’Ingv, è stato a Grottolella, in provincia di Avellino a una ... Secondo corriereirpinia.it