Terremoto Avellino Piantedosi in costante contatto con il Prefetto

Ildifforme.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venti secondi che sono sembrati un’eternità, quelli della scossa di terremoto che, alle 14.40 di oggi, ha fatto tremare l’Irpinia e diverse zone della Campania, dal Sannio al Salernitano fino alla provincia di Napoli. Tanta la paura ma fortunatamente non sono pervenute alla sala operativa dei vigili del fuoco richieste di soccorso o segnalazioni di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

