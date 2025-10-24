Terremoto ad Avellino scossa tra 3.4 e 3.9 Sentito fortissimo anche a Benevento e Napoli

Ilmessaggero.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terremoto ad Avellino con magnitudo provvisoria - stimata dall'Ingv - tra 3.4 e 3.9. È stato avvertito a Benevento ma anche a Napoli come raccontano gli utenti sui. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

terremoto ad avellino scossa tra 34 e 39 sentito fortissimo anche a benevento e napoli

© Ilmessaggero.it - Terremoto ad Avellino, scossa tra 3.4 e 3.9. «Sentito fortissimo, anche a Benevento e Napoli»

Approfondisci con queste news

terremoto avellino scossa 34Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita a Napoli, Salerno e Benevento - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento. ilmattino.it scrive

terremoto avellino scossa 34Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita dalla popolazione - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento. Riporta ilmattino.it

terremoto avellino scossa 34Terremoto di magnitudo 3.9 ad Avellino: la terra trema anche in tutta la provincia di Napoli - Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in diverse zone della Campania. Secondo erreemmenews.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Avellino Scossa 34