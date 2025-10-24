Terremoto ad Avellino scossa tra 3.4 e 3.9 Sentito fortissimo anche a Benevento e Napoli
Terremoto ad Avellino con magnitudo provvisoria - stimata dall'Ingv - tra 3.4 e 3.9. È stato avvertito a Benevento ma anche a Napoli come raccontano gli utenti sui. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Avellino accoglie il ricorso di una contribuente: le abitazioni ricostruite dopo il terremoto possono restare esenti dall’IMU anche se manca la divisione in proprietà esclusive - facebook.com Vai su Facebook
