Terremoto ad Avellino scossa di magnitudo 3.6 Sentito anche a Benevento e Napoli
Terremoto ad Avellino oggi, venerdì 24 ottobre 2025. Una forte scossa ha spaventato i residenti del capoluogo campano ma anche di tutto il resto della regione. La magnitudo - stimata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Avellino accoglie il ricorso di una contribuente: le abitazioni ricostruite dopo il terremoto possono restare esenti dall’IMU anche se manca la divisione in proprietà esclusive - facebook.com Vai su Facebook
