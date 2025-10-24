Terremoto ad Avellino scossa di magnitudo 3.6 Sentito anche a Benevento e Napoli

24 ott 2025

Terremoto ad Avellino oggi, venerdì 24 ottobre 2025. Una forte scossa ha spaventato i residenti del capoluogo campano ma anche di tutto il resto della regione. La magnitudo - stimata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

terremoto ad avellino scossa di magnitudo 36 sentito anche a benevento e napoli

© Ilmessaggero.it - Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6. «Sentito anche a Benevento e Napoli»

Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6. «Sentito anche a Benevento e Napoli» - Una forte scossa ha spaventato i residenti del capoluogo campano ma anche di tutto il resto della regione.

Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita dalla popolazione - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento.

Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita a Napoli, Salerno e Benevento - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento.

