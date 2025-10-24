Una scossa di terremoto è stata registrata attorno alle 14.40 dagli strumenti dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ad Avellino. La magnitudo è stata di 3.6. con epicentro a Grottolella a una profondità di 16,1 chilometri. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione, anche quella delle città vicine di Napoli, Salerno e Benevento. Non si registrano danni, né persone ferite, come conferma la Protezione civile regionale su Facebook, spiegando che, dopo la scossa, la sala operativa "si è messa in contatto con gli enti pi prossimi all'evento". "Alla sala operativa regionale - è stato aggiunto nell'aggiornamento delle ore 16 - sono pervenute telefonate da parte di cittadini spaventati che chiedevano informazioni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Napoli