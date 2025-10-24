Terremoto ad Avellino scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Napoli

Tg24.sky.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto è stata registrata attorno alle 14.40 dagli strumenti dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ad Avellino. La magnitudo è stata di 3.6. con epicentro a Grottolella a una profondità di 16,1 chilometri. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione, anche quella delle città vicine di Napoli, Salerno e Benevento. Non si registrano danni, né persone ferite, come conferma la Protezione civile regionale su Facebook, spiegando che, dopo la scossa, la sala operativa "si è messa in contatto con gli enti pi prossimi all'evento". "Alla sala operativa regionale - è stato aggiunto nell'aggiornamento delle ore 16 - sono pervenute telefonate da parte di cittadini spaventati che chiedevano informazioni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

terremoto ad avellino scossa di magnitudo 36 avvertita anche a napoli

© Tg24.sky.it - Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Napoli

Contenuti che potrebbero interessarti

terremoto avellino scossa magnitudoTerremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Napoli - Il sisma è stato registrato nella provincia avellinese attorno alle 14:40 di oggi. Segnala tg24.sky.it

terremoto avellino scossa magnitudoTerremoto ad Avellino oggi: scossa di magnitudo 3.6 a Grottolella, sisma avvertito anche a Napoli - La scossa è stata avvertita distintamente in diverse zone dell’Irpinia e, in modo lieve, anche in alcune aree della provincia di Napoli ... Secondo meteo.it

terremoto avellino scossa magnitudoTerremoto ad Avellino oggi. Vicari (Ingv): «Scossa tettonica non legata alla catena appenninica, ecco perché l'hanno sentita in tutta la Campania» - 6 con epicentro a Grottolella in provincia di Avellino ad una profondità di circa 16 chilometri che non è tipica ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Avellino Scossa Magnitudo