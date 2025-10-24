Terremoto ad Avellino scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Napoli
Una scossa di terremoto è stata registrata attorno alle 14.40 dagli strumenti dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ad Avellino. La magnitudo è stata di 3.6. con epicentro a Grottolella a una profondità di 16,1 chilometri. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione, anche quella delle città vicine di Napoli, Salerno e Benevento. Non si registrano danni, né persone ferite, come conferma la Protezione civile regionale su Facebook, spiegando che, dopo la scossa, la sala operativa "si è messa in contatto con gli enti pi prossimi all'evento". "Alla sala operativa regionale - è stato aggiunto nell'aggiornamento delle ore 16 - sono pervenute telefonate da parte di cittadini spaventati che chiedevano informazioni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Contenuti che potrebbero interessarti
MAGNITUDO 3.6 Terremoto ad Avellino: la rilevazione ufficiale di INGV - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Napoli - Il sisma è stato registrato nella provincia avellinese attorno alle 14:40 di oggi. Segnala tg24.sky.it
Terremoto ad Avellino oggi: scossa di magnitudo 3.6 a Grottolella, sisma avvertito anche a Napoli - La scossa è stata avvertita distintamente in diverse zone dell’Irpinia e, in modo lieve, anche in alcune aree della provincia di Napoli ... Secondo meteo.it
Terremoto ad Avellino oggi. Vicari (Ingv): «Scossa tettonica non legata alla catena appenninica, ecco perché l'hanno sentita in tutta la Campania» - 6 con epicentro a Grottolella in provincia di Avellino ad una profondità di circa 16 chilometri che non è tipica ... Secondo msn.com