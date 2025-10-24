Terremoto ad Avellino parla Bellizzi | Nessun danno situazione sotto controllo

Il terremoto di magnitudo 3.6 che ha scosso oggi la provincia di Avellino ha suscitato forte preoccupazione tra la popolazione, soprattutto ad Avellino città, dove numerosi residenti hanno scelto di scendere in strada per motivi di sicurezza.In merito alla gestione dell’emergenza, abbiamo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

MAGNITUDO 3.6 Terremoto ad Avellino: la rilevazione ufficiale di INGV

"I bambini piangevano", parla il sindaco di Grottolelle dopo il terremoto ad Avellino - «Il primo pensiero è stata subito la scuola perché noi facciamo l'orario prolungato: i bambini sarebbero usciti alle 16. Riporta ilmattino.it