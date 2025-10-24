Terremoto ad Avellino oggi | la magnitudo e l’epicentro

Avellino, 24 ottobre 2025 - Una scossa di terremoto è stat registrata in provincia di Avellino pochi minuti fa. La stima provvisoria dell'Ingv è di magnitudo compresa tra 3.4 e 3.9. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

