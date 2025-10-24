La scossa di terremoto verificatasi in Irpinia (epicentro a Grottolella, magnitudo 3.6) è stata immortalata dalla webcam dell'Osservatorio Meteorologico di Montevergine (AV) operativa a Summonte. Dalle immagini si evince che la scossa ha avuto una durata di circa 20 secondi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Terremoto ad Avellino, la terra trema per 20 secondi