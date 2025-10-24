Terramater torna su Tv2000 | dal 26 ottobre la seconda stagione con Carolina Di Domenico

Con Carolina Di Domenico, Umberto Guidoni, Gianumberto Accinelli e Stefano Mancuso, per raccontare il pianeta e chi lo protegge. ROMA – Torna su Tv2000, dal 26 ottobre ogni domenica alle ore 15.15, Terramater, il programma dedicato alla natura, ai viaggi e alla sostenibilità ambientale, condotto da Carolina Di Domenico. Nella seconda stagione del programma, storie, informazione e intrattenimento ambientale guidano gli spettatori, attraverso brevi documentari e approfondimenti in studio, in un percorso di sensibilizzazione sull’importanza di rispettare la natura e l’altro. La trasmissione narra storie di territori, ideali e progetti concreti di tutela ambientale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

