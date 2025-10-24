Terramater torna su Tv2000 | dal 26 ottobre la seconda stagione con Carolina Di Domenico
Con Carolina Di Domenico, Umberto Guidoni, Gianumberto Accinelli e Stefano Mancuso, per raccontare il pianeta e chi lo protegge. ROMA – Torna su Tv2000, dal 26 ottobre ogni domenica alle ore 15.15, Terramater, il programma dedicato alla natura, ai viaggi e alla sostenibilità ambientale, condotto da Carolina Di Domenico. Nella seconda stagione del programma, storie, informazione e intrattenimento ambientale guidano gli spettatori, attraverso brevi documentari e approfondimenti in studio, in un percorso di sensibilizzazione sull’importanza di rispettare la natura e l’altro. La trasmissione narra storie di territori, ideali e progetti concreti di tutela ambientale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Anche i ricchi piangono" la celebre #telenovela messicana con #VerónicaCastro torna in versione restaurata su #Tv2000 Da giovedì #23ottobre ore 16 Canale 28 157 Sky Prodotta da Televisa nel 1979 e diventata un autentico fenomeno di costum - facebook.com Vai su Facebook
La natura come fede: su Tv2000 torna “Terramater” - La trasmissione condotta da Carolina Di Domenico racconta la bellezza del creato, la natura, la scienza e il pianeta. Si legge su avvenire.it