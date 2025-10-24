Terni la sfida per il miglior pampepato | Innovativo e legato alla tradizione Come fare per partecipare

Ternitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un contest che premia tradizione ed innovazione con l’ambizione di celebrare il pampepato ossia il ‘dolce della nonna’ che ‘non passa mai di moda’ e ‘piace sempre a tutti’. In occasione di ‘Sweet Pampepato’ seconda edizione in programma tra il 21 e 23 novembre, è stata annunciata una doppia sfida. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Torna Sweet Pampepato, Terni si ‘veste’ di dolcezza per celebrare gusto e tradizione - Dal 21 al 23 novembre, Terni si accenderà con il festival che mette al centro il celebre dolce ternano, vanto della pasticceria u ... Come scrive umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Terni Sfida Miglior Pampepato