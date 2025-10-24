Terni la sfida per il miglior pampepato | Innovativo e legato alla tradizione Come fare per partecipare
Un contest che premia tradizione ed innovazione con l’ambizione di celebrare il pampepato ossia il ‘dolce della nonna’ che ‘non passa mai di moda’ e ‘piace sempre a tutti’. In occasione di ‘Sweet Pampepato’ seconda edizione in programma tra il 21 e 23 novembre, è stata annunciata una doppia sfida. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sarà una sfida senza tifosi amaranto quella di sabato al “Libero Liberati” di Terni - facebook.com Vai su Facebook
Non c'è ancora la firma ufficiale, ma l'accordo è stato ufficializzato in una pizzeria con una foto tra lei e il sindaco di Terni: sarà sfida con Gennaro Sangiuliano? - X Vai su X
Torna Sweet Pampepato, Terni si ‘veste’ di dolcezza per celebrare gusto e tradizione - Dal 21 al 23 novembre, Terni si accenderà con il festival che mette al centro il celebre dolce ternano, vanto della pasticceria u ... Come scrive umbria24.it