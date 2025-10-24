Terni Gianni Neri omaggia Franco Califano | I testi rispecchiano una vita vissuta mettendo sempre la faccia

Una band composta da sei musicisti e la voce di Gianni Neri per omaggiare Franco Califano. Lo spettacolo ‘Canzoni e Monologhi’ è in programma sabato 1 novembre (ore 21) al teatro Secci e curato dall’Associazione Culturale Vocal Master. L’evento è patrocinato dal Comune ed incentrato su brani e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

