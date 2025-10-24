Terni alberi e rami spezzati dal forte vento | interventi in serie dei vigili del fuoco

Una serie di interventi in sequenza per i vigili del fuoco, nel corso di giovedì 23 ottobre. La giornata era stata contrassegnata dall’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile. Il Comune di Terni aveva adottato una specifica ordinanza proprio a tutela dell’incolumità della comunità. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

L'ULTIMA VOLTA DI MARTINE A TERNI In una bella giornata di fine maggio del 2021, ciascuno con la sua fida mascherina anti-covid, sotto gli alberi del Caos ricordammo e celebrammo Franco Molè attore, teatrante e drammaturgo ternano di talento. C'era - facebook.com Vai su Facebook

Terni, tutela benessere umano e ambientale insieme con 'Un albero per la salute' - X Vai su X

Terni, oggi scatta l'allerta vento e il sindaco firma l'ordinanza: chiusi parchi e cimiteri - L’allerta arancione per il forte vento lanciata dalla protezione civile dell’Umbria fa scattare oggi la chiusura dei parchi comunali e delle aree verdi recintate, dei ... Riporta ilmessaggero.it

Il piccolo uragano spaventa Lucca. Alberi caduti e rami spezzati. Danneggiata una storica sequoia - Alle 13 di ieri erano infatti ancora una ventina gli interventi in coda e cinque le squadre in azione per rimuovere ... Da lanazione.it

Conversano, raffiche di vento fino a 70km/h flagellano la città: rami dei pini spezzati, vigili del fuoco in azione - Raffiche di vento fino a 70 chilometri orari stanno flagellando la città e la provincia. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it