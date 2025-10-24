Terni al Cospea Village il taglio del nastro di una nuova palestra | Traguardo molto atteso e desiderato

Il Cospea Village incrementa e differenzia la propria proposta, dando spazio allo sport e al benessere con l’apertura della Palestra LevelFit. “Un traguardo molto atteso e desiderato – affermano dalla direzione del centro commerciale ternano – che completa l’offerta della nostra struttura e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

