Ternana Stefania Proietti incontra Claudia Rizzo | Nessuna volontà di penalizzare la città Il Tar deciderà sulla legittimità degli atti

Una presa di posizione ufficiale è arrivata da palazzo Donini, dopo giorni piuttosto intensi sul fronte del Progetto Stadio-clinica della Ternana. La governatrice dell’Umbria Stefania Proietti incontrerà la presidente del club di via della Bardesca Claudia Rizzo, ad inizio della prossima. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Centenario Ternana Calcio, la presidente della Regione Stefania Proietti e l’assessora allo Sport Simona Meloni: “Una squadra che ha saputo essere esempio sportivo” - facebook.com Vai su Facebook

Proietti-Famiglia Rizzo: c’è la data dell’incontro - È fissata per martedì 28 ottobre la data del primo incontro ufficiale tra la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e la famiglia Rizzo, proprietaria della Ternana Calcio. Si legge su ternananews.it

Da Proietti e Simona Meloni auguri alla Ternana calcio - "Non c'era modo migliore per salutare i cento anni della Ternana calcio che con una vittoria allo stadio Liberati come è accaduto sabato. Riporta ansa.it

Ternana, la nuova presidente incontra stampa e squadra - "Siamo qui per costruire qualcosa per la città di Terni" ha detto ai giornalisti Nella sala stampa dello stadio Liberati la presentazione ufficiale della ... Secondo rainews.it