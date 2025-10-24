Ternana Stefania Proietti incontra Claudia Rizzo | Nessuna volontà di penalizzare la città Il Tar deciderà sulla legittimità degli atti

Ternitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una presa di posizione ufficiale è arrivata da palazzo Donini, dopo giorni piuttosto intensi sul fronte del Progetto Stadio-clinica della Ternana. La governatrice dell’Umbria Stefania Proietti incontrerà la presidente del club di via della Bardesca Claudia Rizzo, ad inizio della prossima. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ternana stefania proietti incontraProietti-Famiglia Rizzo: c’è la data dell’incontro - È fissata per martedì 28 ottobre la data del primo incontro ufficiale tra la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e la famiglia Rizzo, proprietaria della Ternana Calcio. Si legge su ternananews.it

Da Proietti e Simona Meloni auguri alla Ternana calcio - "Non c'era modo migliore per salutare i cento anni della Ternana calcio che con una vittoria allo stadio Liberati come è accaduto sabato. Riporta ansa.it

Ternana, la nuova presidente incontra stampa e squadra - "Siamo qui per costruire qualcosa per la città di Terni" ha detto ai giornalisti Nella sala stampa dello stadio Liberati la presentazione ufficiale della ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ternana Stefania Proietti Incontra