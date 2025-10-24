termosifone rovinato come rinnovarlo senza smontarlo e che vernice usare

Quando arriva il momento di rimettere in sesto la casa, spesso ci accorgiamo che il termosifone ha perso il suo smalto, magari perché la vernice si è scolorita. Oppure notiamo piccoli segni di ruggine, graffi, imperfezioni che non possiamo più ignorare. Non è necessario smontarlo o chiamare qualcuno: possiamo occuparcene anche noi. Ci sono delle vernici apposite e metodi pratici per un buon risultato, anche senza smontarlo. Vediamo insieme come fare, passo dopo passo, e quali accorgimenti adottare. Perché si rovinano i termosifoni?. Tendono a rovinarsi con il tempo per diversi motivi, come l’esposizione continua al calore, perché le alte temperature, giorno dopo giorno, finiscono per intaccare la vernice originale (è così che si opacizzano o si screpolano quasi). 🔗 Leggi su Dilei.it

