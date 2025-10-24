Tentato di rubare un' auto al centro commerciale ladri inseguiti e fermati dalla Polstrada
Questa volta il tentativo di furto e fuga dei ladri d'auto, non è andato a buon fine grazie all'intervento degli agenti della Polizia Stradale di Foggia, i quali, giovedì 23 ottobre, hanno sventato il furto di un'Audi presso il centro commerciale GrandApulia, dove alcune settimane fa era stato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
