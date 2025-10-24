Tentata rapina con pistola in una tabaccheria del centro malvivente fugge senza bottino

24 ott 2025

Tentata rapina in una tabaccheria di viale Kennedy, nella serata di venerdì 24 ottobre. Secondo le prime informazioni, a entrare in azione, attorno alle 19.30, sarebbe stato un uomo armato di pistola che, una volta nell’attività, avrebbe minacciato il titolare, chiedendo di consegnare gli incassi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

