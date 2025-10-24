Tenta truffa ad anziani ma la collaboratrice domestica lancia l' allarme e la fa arrestare

La Polizia di stato di Lecco ha arrestato in flagranza di reato una donna di 34 anni residente in provincia di Napoli, ritenuta responsabile di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di una coppia di anziani coniugi. La malvivente ha agito con la tecnica del “finto carabiniere”, con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

