Tenta truffa ad anziani ma la collaboratrice domestica lancia l' allarme e la fa arrestare

La Polizia di stato di Lecco ha arrestato in flagranza di reato una donna di 34 anni residente in provincia di Napoli, ritenuta responsabile di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di una coppia di anziani coniugi. La malvivente ha agito con la tecnica del “finto carabiniere”, con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Altre letture consigliate

https://www.avellinozon.it/cronaca/tentata-truffa-dello-specchietto-arrestato-un-29enne-di-avellino/ - facebook.com Vai su Facebook

#fabriano, tenta la #truffa dell'#abbraccio ma l'anziano la respinge: salvato dai poliziotti - X Vai su X

Truffe agli anziani a Firenze, il racconto di Calogero: «Si sono finti carabinieri, erano molto convincenti ma li abbiamo smascherati» - Il racconto della tentata truffa telefonica a Calogero e sua moglie: «L'uomo che ci ha chiamato sembrava molto professionale e impeccabile. Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Tentano di truffare un’anziana. Lei non ci casca e li fa denunciare - Due campani intercettati dai carabinieri a Castelraimondo. Riporta msn.com

Tenta truffa ad anziana ma trova la polizia, 22enne arrestato - Si è finto maresciallo dei carabinieri per raggirare un donna di 82 anni con la tecnica del "finto incidente", ma quando si è presentato a casa della vittima ha trovato la polizia ad attenderlo. Segnala msn.com