Tenta di estorcere 2 milioni ad un consulente hi-tech due fermati a Roma
Roma, 24 ottobre 2025 – I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto di due soggetti romani, entrambi pregiudicati, uno dei quali sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, perché gravemente indiziati di aver tentato di estorcere la somma di 2 milioni di euro a un consulente di un’azienda specializzata nell’importexport di prodotti tecnologici. La vittima, a partire dalla fine dello scorso anno, intratteneva rapporti d’affari con uno dei due fermati, intermediario per alcune imprese, che gli procacciava una vendita di materiale informatico per l’ingente somma di 9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
