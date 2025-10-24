Tensioni tra tifosi al termine di Ravenna-Arezzo Polizia evita scontri | Daspo a due ultras giallorossi
Momenti di tensione e scontro in strada evitato per un soffio. Al termine dell’incontro di calcio di domenica tra Ravenna e Arezzo, scontro di vertice del girone B di serie C terminata 0-3 in favore dei toscani, si sono verificati attimi di tensione durante il passaggio del corteo della tifoseria. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
"E' ora di allentare le tensioni, metter da parte le tensioni politiche e concentrarci sul calcio." Così un deputato britannico festeggia il divieto ai tifosi ebrei del Maccabi Tel Aviv di assistere a una partita di calcio. Certo, concentriamoci sul calcio, ma non gli israeli - X Vai su X
#Eindhoven - Tifosi del Napoli, sale la tensione: 230 arresti e multe. Farnesina in contatto con le autorità olandesi #Cronaca #PSVNapoli #TifosiNapoli #ChampionsLeague #Tajani #Farnesina #Olanda #OrdinePubblico #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Ravenna, tentato assalto agli aretini: Daspo di un anno a due tifosi giallorossi - Arezzo di domenica scorsa si sono verificati momenti di tensione durante il passaggio del corteo della tifoseria ospite intento ... Da corriereromagna.it
Frizioni al termine della partita Ravenna-Arezzo, il questore emette due daspo - Al termine dell'incontro di calcio di domenica 19 ottobre, tra le due squadre al vertice della classifica del girone B di serie C, Ravenna ed Arezzo, si sono verificati momenti di tensione durante il ... Riporta lanazione.it
Frizioni al termine della partita Ravenna-Arezzo: questore emette due daspo - Al termine dell’incontro di calcio di domenica 19 ottobre tra Ravenna ed Arezzo si sono verificati momenti di tensione durante il passaggio del corteo ... Lo riporta ravennanotizie.it