Tensioni tra tifosi al termine di Ravenna-Arezzo Polizia evita scontri | Daspo a due ultras giallorossi

Ravennatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione e scontro in strada evitato per un soffio. Al termine dell’incontro di calcio di domenica tra Ravenna e Arezzo, scontro di vertice del girone B di serie C terminata 0-3 in favore dei toscani, si sono verificati attimi di tensione durante il passaggio del corteo della tifoseria. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

