Tensioni al presidio pro-Pal a Roma

20.00 Il sit-in pro-Pal organizzato a Roma si è trasformato in corteo non autorizzato dalla Questura fino a sfociare in tensioni con le forze dell'ordine.In campo blindati e centinaia di poliziotti che hanno usato gli idranti sulla folla. Il corteo puntava a raggiungere l'Auditorium della musica dove è in corso il Festival del Cinema per dare maggiore visibilità alla protesta. I manifestanti dopo aver rifiutato di sfilare verso il bioparco e alcuni di essi sono riusciti a sfondare i blocchi per poi essere fermati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

