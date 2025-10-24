Tensione al presidio pro Palestina a Roma | idranti in azione e manganellate per sciogliere il presidio a Piazza Verdi – Il video

Open.online | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensioni al presidio pro Palestina in corso a Roma. Idranti in azione e manganellate quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo, non autorizzato, verso l’Auditorium, dov’è in corso la Festa del Cinema. E l’azione è stata ripetuta della celere quando i manifestanti sono rimasti in presidio nonostante le indicazioni di scioglimento della questura. L’ordine del questore. Per la questura i manifestanti devono restare a piazza Verdi. Con fascia tricolore e megafono, infatti, il dirigente del sevizio ha comunicato alla folla l’ordine con cui viene «formalmente opposto divieto a qualunque spostamento dei manifestanti verso altri siti». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

tensione presidio pro palestinaRoma, corteo pro Palestina bloccato dalla polizia: tensioni e idranti alla “Festa del Cinema” - Circa 400 manifestanti si sono radunati a piazza Verdi chiedendo di muoversi in corteo verso l’ Auditorium ... Lo riporta tg.la7.it

tensione presidio pro palestinaCorteo pro Palestina, tensioni con la polizia: idranti per disperdere i manifestanti diretti alla Festa del Cinema di Roma. Traffico in tilt - La Questura ha vietato qualsiasi spostamento in corteo in quanto l’autorizzazione per la manifestazione era stata concessa soltanto per un presidio ... Da roma.corriere.it

tensione presidio pro palestinaRoma, scontri al presidio pro Palestina: idranti e manganellate sul corteo diretto alla Festa del Cinema - Idranti in azione e manganellate quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo, non autorizzato, ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tensione Presidio Pro Palestina