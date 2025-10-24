AGI - Dopo lo 'stop' al corteo pro Pal da parte della questura i manifestanti hanno provato, comunque, a far partire, da piazza Verdi, un 'corteo non autorizzato' che è stato fermato, dalla polizia, con gli idranti. L'idea dei manifestanti era quella di raggiungere l'Auditorium, dov'è in corso la Festa del Cinema. La Questura nega il corteo ai manifestanti. I manifestanti pro Pal dovranno restare a piazza Verdi, a Roma. Vietato dunque il corteo. Con fascia tricolore e megafono, infatti, il dirigente del sevizio ha comunicato ai manifestanti l'ordine del questore di Roma Roberto Massucci, ai sensi del Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza, con cui viene "formalmente opposto divieto a qualunque spostamento dei manifestanti verso altri siti". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tensione al presidio Pro Pal a Roma, respinto con gli idranti corteo non autorizzato