Tennis Vienna | Sinner in semifinale
19.05 Jannik Sinner supera Alexander Bublik con un doppio 6-4 e approda alla semifinale dell'Atp 500 di Vienna.Ora sulla sua strada c'è l'australiano De Minaur (n.3 del seeding austriaco), che ha eliminato Matteo Berrettini in due set. Il match contro il kazako dura 1h18' e sancisce il sesto successo in otto incroci fra i due (3 vittorie e una sconfitta per Sinner nel 2025). In serata c'è Musetti (n.4) impegnato col francese Moutet. Se vince,l'azzurro trova Zverev (n.2) in semifinale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
