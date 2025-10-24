Tennis è allarme infortuni | i top 20 hanno perso 496 giorni nel 2025

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le scene del danese a Stoccolma sono solo l'ultima puntata di una lunga serie di infortuni che affliggono sempre più i migliori.  E le carriere rischiano di accorciarsi secondo i giocatori stessi: solo in questa stagione un totale di 14 mesi saltati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

