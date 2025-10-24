Tennis è allarme infortuni | i top 20 hanno perso 496 giorni nel 2025
Le scene del danese a Stoccolma sono solo l'ultima puntata di una lunga serie di infortuni che affliggono sempre più i migliori. E le carriere rischiano di accorciarsi secondo i giocatori stessi: solo in questa stagione un totale di 14 mesi saltati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Il torneo si chiama Six Kings Slam, ma in realtà i veri re del tennis sono soltanto due: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dominato anche in Arabia Saudita. Dietro ai due fenomeni non si vede un pretendente. Una differenza così larga è davvero un allarme - facebook.com Vai su Facebook
Bertolucci: "Dietro a Sinner e Alcaraz nessun inseguitore. È un segnale d'allarme per il tennis" - X Vai su X