Tendenze Food 2026 | il cibo diventa uno show
Siete alla ricerca di curiose tendenze food 2026? Un argomento che avevamo già affrontato nelle ultime settimane e che vogliamo approfondire oggi. Ebbene sì, perché il cibo può davvero diventare uno show, uno spettacolo a 360 gradi nel nuovo anno. Ma andiamo per ordine e scopriamo di più su alcune interessanti tendenze food 2026 ( trend food 2026 ). ‘Teatro del Gusto’ parola d’ordine? Quando il food diventa uno show. Nel 2026, il confine tra food e arte si dissolve sempre di più. Potrà veramente prendere sempre più campo una nuova corrente gastronomica che riesce a tramutare, in grande stile, il pasto in una performance autentica, originale e plurisensoriale. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
Nuovo record di ascolti per #Foodish! Il programma che con @Jbastianich ricerca le nuove tendenze nel mondo del food, ieri ha registrato una media di 677k spettatori con il 3,34% di share! Grazie! ? #Foodish dal lunedì al venerdì alle 20:30 su @TV8it U - X Vai su X
Il futuro del food è tutto da creare – e parte da qui! Il futuro del food è tutto da creare – e parte da qui! Con il corso ITS Food Pairing e Nuove Tendenze Alimentari di @itsagroalimentare, in collaborazione con @fondazioneluigiclerici, impari a unire scienza e cr - facebook.com Vai su Facebook
Food Sound Il suono nascosto del cibo fino all’11 gennaio 2026 al MUSE di Trento - Pensate a quanto può essere potente il “croc” di una patatina o di una mela, il suono di una linguetta all’apertura di una bibita in lattina, il rumore dell’acqua che bolle in pentola. Riporta exibart.com
Le nuove tendenze del cibo a Tuttofood, 5mila gli espositori - Il cibo va in scena a Tuttofood, la manifestazione dell'agroalimentare che dal 5 all'8 maggio porta 5 mila espositori a Rho Fiera Milano. Si legge su ansa.it
Food Sound: al MUSE di Trento si può scoprire il suono nascosto del cibo - Fino all’11 gennaio 2026, il MUSE – Museo delle Scienze di Trento ospita una mostra innovativa che invita il pubblico a scoprire una dimensione inaspettata dell’esperienza alimentare. exibart.com scrive