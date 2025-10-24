Tempi di riposo non rispettati sanzionati dalla Locale diversi camionisti
Tempi di guida e riposo non idonei, un conducente che non ha saputo dimostrare il suo rapporto con il datore di lavoro: sono alcune delle irregolarità riscontrate nella giornata di mercoledì 15 ottobre quando, dalla mattina alla sera, la Polizia locale ha svolto una giornata di controlli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Insieme ai tecnici della Motorizzazione controllati in una mattinata quattro mezzi pesanti, tutti con anomalie. Venti verbali per tempi di guida e riposo non rispettati. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
Finisce il primo tempo di #AtleticoMadridInter Si va a riposo 1-0 #ForzaInter - X Vai su X
Modena, tempi di guida e riposo non rispettati: multati 5 camionisti - Società: I controlli effettuati regolarmente dalla Polizia locale per garantire la sicurezza della circolazione e il rispetto delle norme che regolano l’autotrasporto ... Si legge su lapressa.it