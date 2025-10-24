Tellynonpiangere a X Factor | lo slang che conquista Gabbani

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Galliera (Bologna), 24 ottobre 2025 – Il Tellynonpiangere, nome d’arte per Giorgio Campagnoli di 24 anni, ha superato il primo live di X Factor egregiamente, tanto da aver anche evitato il temuto ballottaggio. Il ragazzo di Galliera, paese nella Bassa bolognese, si è esibito per terzo, nella prima manche, ed ha portato la canzone 'La musica non c'è' di Coez. Un brano molto nelle sue corde, e per questo sicuramente è stato scelto dal suo giudice Francesco Gabbani. Un brano indie che gli ha permesso di fare una esibizione tecnicamente senza sbavature. Un unico appunto, tra i giudici, quello di Jake La Furia che ha sottolineato come vorrebbe vedere Telly alla prova con brani un po’  fuori dalla sua comfort zone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tellynonpiangere a x factor lo slang che conquista gabbani

© Ilrestodelcarlino.it - Tellynonpiangere a X Factor: lo slang che conquista Gabbani

Altri contenuti sullo stesso argomento

tellynonpiangere x factor slangTellynonpiangere a X Factor: lo slang che conquista Gabbani - Galliera (Bologna), 24 ottobre 2025 – Il <a href="https://www. Come scrive ilrestodelcarlino.it

tellynonpiangere x factor slangPerchè Tellynonpiangere si chiama così: Giorgio Campagnoli a X Factor 2025/ Il toccante retroscena - Perchè Tellynonpiangere si chiama così ad X Factor 2025: la storia di Giorgio Campagnoli, dal soprannome dato da un amico all’infanzia difficile. Come scrive ilsussidiario.net

tellynonpiangere x factor slangtellynonpiangere a X Factor 2025: chi è - Un nome d’arte che è tutto un programma e che gli è stato dato come soprannome da un amico. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Tellynonpiangere X Factor Slang