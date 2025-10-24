Telefonate e messaggi truffa sugli esami sanitari | l’allarme della Asl Frosinone e della Regione Lazio

Crescono in queste ore le segnalazioni di telefonate e messaggi sospetti provenienti da numeri sconosciuti, con la scusa di comunicazioni sugli esami di screening sanitari. Si tratta di tentativi di truffa, avverte la Regione Lazio, attraverso i quali – nel momento in cui si richiama – vengono. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

