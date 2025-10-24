Tegola Napoli bruttissima notizia per Conte | l’annuncio è appena arrivato

Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo settimane di tensione e risultati altalenanti, arriva una notizia che complica ulteriormente i piani di Antonio Conte: Alex Meret si è fratturato il secondo metatarso del piede destro durante l’allenamento mattutino. L’infortunio è stato confermato dagli esami clinico-strumentali, costringendo il portiere friulano a fermarsi per almeno due mesi. Il giocatore ha interrotto immediatamente la seduta e, nel giro di poche ore, il club ha ufficializzato la diagnosi. Un duro colpo per l’estremo difensore, che vede interrompersi ancora una volta la sua continuità proprio nel momento più delicato della stagione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tegola Napoli, bruttissima notizia per Conte: l’annuncio è appena arrivato

