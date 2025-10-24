Tedx Cesena pienone al ‘Bonci’ Quando l’innovazione fa spettacolo

Una serata densa, che ha modificato un po’ la formula tradizionale sposando idee e spettacolo e che, tuttavia, a giudicare dai consensi, non ha deluso la maggior parte degli spettatori. Il TEDx Cesena, ospite al teatro Bonci completo in platea come nei palchi (sold out già da giorni), ha colpito ancora nel segno. C’è bisogno di idee forti ed originali, evidentemente, c’è bisogno di accompagnare il mondo "Crescendo" come è stato il logo dell’8° edizione cesenate, che significa "una chiamata a non stare fermi, a cercare occasioni per maturare". E come si fa a non acquisire consapevolezza davanti alle parole di Nicola Palmerini, uno dei massimi esperti mondiali sulla longevità? Si muore prima dove il sistema sociale non accompagna una buona vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

